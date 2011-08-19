За роки Незалежності загинуло близько тисячі правоохоронців

Київ. 19 серпня. УНІАН. 22 серпня в Україні відзначається День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових обов’язків. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За роки незалежності України під час виконання професійних обов’язків загинуло близько тисячі правоохоронців.

На сьогодні в Головному управлінні міліції Київщини на обліку знаходиться 37 сімей загиблих працівників органів внутрішніх справ.

Зокрема, 18 серпня поминальне богослужіння було звершено у храмі в ім'я святого великомученика Георгія Побідоносля на проспекті Миру, 16. У цій церкві, спорудженій на кошти ГУМВС України в м. Києві, знаходяться пам'ятні мармурові дошки, на яких викарбовано імена тих, хто в боротьбі за правопорядок в нашій країні віддали найдорожче – власне життя.

Правоохоронці щорічно відзначають дату вшанування працівників міліції, які загинули при виконання своїх службових обов’язків.