На Донеччині затримано збоченця

Донецьк. 19 серпня. УНІАН. До Красноармійського міськвідділу міліції Донецької області звернулася жінка із заявою про те, що на її 10-літню дочку напав невідомий і здійснював розпусні дії сексуального характеру.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, за скоєне правоохоронці затримали 37-річного, раніше судимого, чоловіка.

Свою провину затриманий визнав і написав явку з повинною, зараз він перебуває під вартою.

За словами слідчого, на час створення злочину підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він побачив дівчинку, що проходила неподалік, і потягнув її на пустир за будівельною базою. Там, застосовуючи фізичне насильство, він задовольняв свої сексуальні потреби в розпусній формі. Але, скориставшись моментом, дівчинка втекла.

У відношенні 37-літнього затриманого, раніше судимого за крадіжку, порушена кримінальна справа за ст. 156 ч. 2 - "Розбещення неповнолітніх, здійснене відносно малолітньої особи". Фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.