З поминок – до лікарні

Київ. 25 серпня. УНІАН. Вчора о 19.20 до реанімаційного відділення Ладижинської міської лікарні (Вінницька область) з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» було госпіталізовано 9 місцевих жителів, які того ж дня були присутні на поминальному обіді у кафе.

Всього на поминальному обіді перебувало 60 осіб, повідомляє пресс-служба МНС.

Госпіталізовані перебувають у стані середньої важкості.

Фахівцями обласної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.

Подія перебуває під контролем Управління МНС у Вінницькій області.