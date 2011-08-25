Син замовив вбивство рідної матері

Київ. 25 серпня. УНІАН. У Києві 43-річний чоловік організував вбивство власної матері.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, дзвінок про виявлення тіла 67-річної пенсіонерки надійшов в чергову частину Шевченківського райвідділу міліції близько 1.30 ночі. Слідчо-оперативна група райвідділу негайно виїхала на місце злочину. Тіло загиблої господині з ножовими пораненнями шиї та черевної порожнини міліціонери побачили в коридорі її квартири.

Як інформує УЗГ, викликав працівників міліції 43-річний син загиблої. Він розповів, що знайшов матір мертвою, коли повернувся додому.

Проведеними заходами, оперативники встановили, що «вбитий горем» син 67-річної жінки зловживав алкоголем і постійно сварився з матір’ю, звинувачуючи жінку в тому, що вона «заважає йому вільно почуватися у власній квартирі».

«Міліціонери встановили, що вбивство матері замовив її власний син. Він заплатив 15 тисяч гривень 27-річній знайомій, виправдовуючись, що в нього самого рука б не піднялася», - інформує УЗГ.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Під час санкціонованого обшуку в квартирі затриманого вилучили близько чотирьох кілограм марихуани. За цим фактом проводиться подальша перевірка.