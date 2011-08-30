В аеропорту Донецька СБУ виявила контрабандний кокаїн

Донецьк. 30 серпня. УНІАН. В аеропорту Донецька співробітники Служби безпеки України запобігли спробі провезення кокаїну.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області, співробітники СБУ спільно з прикордонниками попередили спробу контрабанди через митний кордон України наркотичного засобу під виглядом медичних препаратів.

Під час реєстрації авіарейсу «Донецьк - Ларнака» серед особистих речей однієї з пасажирок було виявлено підозрілий пластиковий контейнер із 7 желатиновими капсулами. Згідно з висновкам експерта, в капсулах було заховано кокаїн.

За даним фактом Управлінням СБУ в Донецькій області порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.