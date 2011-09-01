Сьогодні Могильова запитували «Чи міліція з народом?»

Київ. 1 вересня. УНІАН. Сьогодні Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов взяв участь у прямому ефірі програми «Ваша Свобода» на радіо «Свобода». Основною темою діалогу став постулат - «Чи міліція з народом?».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, перше питання, яке поставила ведуча Анатолію Могильову, стосувалося охорони громадського порядку під час святкування Дня Незалежності. Міністр заявив, що оцінив дії своїх підлеглих, як толерантні та стримані.

- Суд прийняв рішення, яким заборонив ходу центральними вулицями міста. Рішення суду - це норма Закону, яку повинні виконувати і міліція, і всі громадяни. І той, хто порушує цю норму - повинен нести відповідальність - зауважив Анатолій Могильов.

Не оминули співрозмовники і тему реформування системи МВС, зокрема, говорили про порушення прав людини під час досудового слідства. Міністр зауважив, що «міліція повинна відійти від каральних функцій і бути помічником людини».

- Ми повинні зламати стереотип мислення правоохоронців, закладений ще за радянських часів. Коли міліціонер був націлений на те, щоб у будь-який спосіб, подекуди і через порушення прав людини, досягати певного результату. Моя ж головна мета – зробити так, щоб українська міліція відповідала всім нормам європейського правоохоронного органу.

Також Міністр прокоментував і лист МВС України до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який викликав широкий резонанс у суспільстві. У листі йдеться про нововведення у сфері відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

На думку глави міліцейського відомства, до так званих «листів щастя», ДАІ не повинно мати жодного відношення, це прерогатива органів місцевого самоврядування.

- Перш за все слід підвищувати усвідомлення рівня відповідальності власників транспортних засобів. Кожна людина повинна розуміти, що це засіб підвищеної небезпеки, відтак саме вона і несе відповідальність за нього. Виходячи з досвіду європейських країн, де створені спеціальні органи, які обслуговують системи фото та відео фіксації адмінправопорушень, а також займаються стягненням штрафів, ми ініціюємо створення такого ж органу і в Україні. Я вважаю, що це не повинна бути функція Державтоінспекції. Для нас головне – зниження аварійності на автошляхах, - наголосив Анатолій Могильов.