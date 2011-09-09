За фактом ДТП на Чернігівщині порушено справу. Фото

Чернігів. 9 вересня. УНІАН. Слідче управління УМВС України в Чернігівській області проти водія вантажівки, який спричинив аварію з 9 жертвами, порушило кримінальну справу. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз ведуться слідчі дії, проводяться експертизи та опитування свідків трагедії.

Нагадаємо, 8 вересня близько 18.00 поблизу с. Волосківці Менського району, на 44-му км автодороги Чернігів-Грем’яч, водій вантажного автомобіля Volvо не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Mercedes, що перевозив 9 пасажирів за маршрутом "Київ-Короп". З усіх пасажирів, які знаходилися в салоні маршрутки, вижила лише одна особа.

Встановлено, що вантажівка, завантажена шоколадом, йшла в складі колони, яка прямувала з Росії до Тернополя. Маршрутка ж здійснювала регулярний рейс.

8 пасажирів та водій мікроавтобуса від отриманих травм загинули на місці трагедії. Вижила лише 40-річна пасажирка. З переломами кісток лівої гомілки та черепно-мозковою травмою вона доставлена до реанімаційного відділення Менської центральної районної лікарні. Водій вантажівки - 27-річний мешканець Тернопільської області, відбувся саднами коліна та ліктьового суглобу.

Водія «Volvo» затримано.