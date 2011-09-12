Куяльницький курорт незаконно передали в приватне володіння
Рішення суду
Одеса. 12 вересня. УНІАН. Майно Державного підприємства «Клінічний санаторій імені Пирогова», що розташований на березі знаменитого Куяльницького лиману, рішенням Господарського суду Одеської області повернено його законному власникові – Українській державі.
Про це сьогодні повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, уточнивши, що «суд задовольнив позов Суворовської райпрокуратури Одеси, поданий в березні цього року на користь Держави в особі Фонду державного майна України, і визнав незаконним відчуження приватним підприємством «Брік» санаторних будівель загальною площею 34 тис. кв. метрів».
Рішенням суду визнані недійсними раніше укладені договори купівлі-продажу частини майна оздоровниці. Ці споруди керівництво ПП «Брік» зобов`язане повернути в користування ДП «Клінічний санаторій імені Пирогова».