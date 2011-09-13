Дитячий лікар попався на хабарі за оформлення лікарняного

Лікар «просив» 500 грн.

Донецьк. 12 вересня. УНІАН. У Маріуполі Донецької області порушено кримінальну справу щодо дитячого лікаря, яка вимагала хабар у матері хворої дитини за оформлення лікарняного листка. Як повідомляє прес-служба Маріупольського міського управління міліції, дитячий лікар вартість своєї послуги оцінила в 500 грн. Затриманий лікар написала заяву про звільнення за власним бажанням. Щодо підслідної вибрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

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