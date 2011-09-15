Зниклу у Києві суддю знайшли мертвою
10:50, 15 вересня 2011Кримінал
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Жінці було 33 роки
Київ. 15 вересня. УНІАН. Суддю Київського адмінсуду 33-річну Оксану Дурицьку знайшли утопленою. Про це повідомило джерело "Української правди" в Оболонському райупралінні міліції.
"Я можу підтвердити, що її знайшли утопленою", - сказав співрозмовник.
Він додав, що тіло знайшли раніше, до звернення матері Дурицької.
"Була знайдена утоплена, а після звернення матері, з`ясувалося, хто це", - сказав співрозмовник.
Як повідомляв УНІАН, у столиці безвісті зникла 33-річна суддя Київського адміністративного апеляційного суду Оксана Дурицька. Мати жінки повідомила міліцію, що її донька уже тиждень не виходила на телефонний зв`язок.
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