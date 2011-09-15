Зниклу у Києві суддю знайшли мертвою

Київ. 15 вересня. УНІАН. Суддю Київського адмінсуду 33-річну Оксану Дурицьку знайшли утопленою. Про це повідомило джерело "Української правди" в Оболонському райупралінні міліції.

"Я можу підтвердити, що її знайшли утопленою", - сказав співрозмовник.

Він додав, що тіло знайшли раніше, до звернення матері Дурицької.

"Була знайдена утоплена, а після звернення матері, з`ясувалося, хто це", - сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, у столиці безвісті зникла 33-річна суддя Київського адміністративного апеляційного суду Оксана Дурицька. Мати жінки повідомила міліцію, що її донька уже тиждень не виходила на телефонний зв`язок.