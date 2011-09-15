Головний міліціонер Одеси нагородив молодь, яка затримала грабіжника

Київ. 15 вересня. УНІАН. Сьогодні в залі колегії ГУМВС України в Одеській області відбувся урочистий захід, на якому тимчасово виконуючий обов'язки начальника ГУМВС України в Одеській області підполковник міліції Сергій Стародубов за особисту мужність, проявлену при затриманні злочинця і активну громадянську позицію від імені колегії Головного управління вручив заслужені нагороди, - медаль «За сприяння органам внутрішніх справ» Олексію Юдіну і Святославу Молдовану та подяку студентці Одеського коледжу економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу Катерині Шеколенко.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Відзначивши молодих людей за надану допомогу правоохоронним органам Сергій Стародубов виразив упевненість в тому, що їх особиста мужність і висока громадянська відповідальність стануть гідним прикладами для наслідування.

«Іноді байдужість оточуючих і є тим каталізатором, який спонукає злочинність діяти нахабно і відкрито, в повній впевненості, що навіть випадкові свідки вважатимуть за краще залишитися осторонь. Адже простіше всього зробити вигляд, що тебе це не стосується і «нехай розбирається міліція». На це розраховували і злочинці, що вчинили зухвале пограбування громадянина Китаю 8 вересня на вулиці Варненській в Одесі», - зазначається у повідомленні.

Але, не дивлячись на небезпеку, яка загрожувала кожному з них, опинившись на місці злочину Олексій Юдін і Святослав Молдован затримали одного з нападаючих і утримували його до прибуття слідчо-оперативної групи Київського райвідділу міліції міста.

«Особливі слова подяки за зразкове виховання заслуговують батьки і викладачі студентки Одеського коледжу економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу Катерини Шеколенко, яка проявила високу громадянську відповідальність і участь, надавши першу медичну допомогу потерпілому», - йдеться у повідомленні УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі троє молодих людей, які поверталися з нічного клубу, допомогли затримати чоловіка, який скоїв напад на подружжя іноземців.