У Чернівецькій області іноземці продають «липове» золото

Київ. 16 вересня. УНІАН. У Чернівецькій області шахраї збувають громадянам підроблені золоті вироби.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, протягом восьми місяців поточного року, на території області зареєстровано 4 таких випадки, коли шахраї продали підроблені золоті вироби з клеймами виробників за дешевою ціною жителям Хотинського, Сторожинецького, Сокирянського та Кіцманського районів.

«Зокрема, в Сторожинецькому районі підприємливі громадяни сусідньої держави «кинули» пару пенсіонерів на 20 тис. грн. продавши їм «золоті» обручки. В Хотинському районі пенсіонерка придбала у них золоті вироби на 4 тис. грн. На початку вересня громадяни сусідньої держави продали «золоті» вироби вісімдесятирічній пенсіонерці, яка проживає в Кіцманському районі, заволодівши її накопиченнями на суму понад 25 тис. грн. та шістдесятирічній пенсіонерці з Сокирянського району на 7500 грн.», - зазначається у повідомленні.

По всім фактам порушені кримінальні справи за статтею 190 – шахрайство. На даний час співробітниками карного розшуку встановлено данних осіб, проводяться заходи по встановленню їх дійсного місця знаходження для подальшого затримання, - інформує УЗГ.