15-річний учень профтехучилища уламком пляшки зарізав жінку

Київ. 21 вересня. УНІАН. У Тячівському районі Закарпатської області 13 вересня на вулиці одного із селищ було знайдено мертвою з ножовим пораненням шиї безробітну 32-річну місцеву жительку.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.



У результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства працівники міліції затримали 15-річного місцевого жителя учня одного із профтехучилищ.

Попередньо встановлено, що він увечері 13 вересня на вулиці під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв уламком скляної пляшки вбив постраждалу.