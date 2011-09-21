15-річний учень профтехучилища уламком пляшки зарізав жінку
15:01, 21 вересня 2011Кримінал
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Трагедія на Закарпатті
Київ. 21 вересня. УНІАН. У Тячівському районі Закарпатської області 13 вересня на вулиці одного із селищ було знайдено мертвою з ножовим пораненням шиї безробітну 32-річну місцеву жительку.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
У результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства працівники міліції затримали 15-річного місцевого жителя учня одного із профтехучилищ.
Попередньо встановлено, що він увечері 13 вересня на вулиці під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв уламком скляної пляшки вбив постраждалу.
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