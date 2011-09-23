Могильов зустрівся з головним поліцейським Китаю

Київ. 23 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов зустрівся з делегацією правоохоронців Китайської Народної Республіки на чолі з Міністром громадської безпеки КНР Мен Цзяньчжу під час якої було окреслено напрямки взаємовигідної співпраці у правоохоронній сфері між Україною та Китаєм.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні до Міністерства внутрішніх справ України завітала делегація правоохоронців Китайської Народної Республіки на чолі з Міністром громадської безпеки КНР Мен Цзяньчжу. На честь прибуття головного поліцейського КНР була організована Почесна варта.

„Слід зауважити, що це перша зустріч Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова з колегою із Китайської Народної республіки. Попередня зустріч на рівні керівників правоохоронних відомств відбулась у 2004 році”, - зазначається у повідомленні.

- Наразі ми розглядаємо відношення з Китаєм як перспективний простір для вигідної взаємодії у правоохоронній, політичній, економічній та культурній сферах, - підкреслив Анатолій Могильов. – З 2011 року між Україною та Китаєм оголошені «відношення стратегічного партнерства».

Міністр наголосив на тому, що необхідно встановлювати щільні взаємовідносини між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством громадської безпеки Китайської Народної Республіки – на благо народів обох країн.

Анатолій Могильов розповів Мен Цзяньчжу про реформування системи Міністерства внутрішніх справ та акцентував увагу на основних напрямках, співпраця правоохоронців могутніх держав допоможе підвищити ефективність роботи органів внутрішніх справ обох країн у протидії нелегальній міграції, транснаціональній злочинності, торгівлі людьми та кіберзлочинності.

Також Міністр внутрішніх справ України наголосив на тому, яке важливе значення для України напередодні Євро-2012 має досвід китайських правоохоронців в організації та проведенні масових заходів, зокрема Олімпіади 2008 року в Пекіні.

У свою чергу головний поліцейський КНР Мен Цзяньчжу подякував Анатолію Могильову за теплий прийом та запросив до Китаю групу українських правоохоронців для навчання та обміну досвідом.

Міністри правоохоронних відомств України та КНР домовились про підготовку проекту документу про співробітництво, який може бути підписано вже наступного року, - інформує УЗГ.