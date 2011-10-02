Міліція затримала чотирьох нелегалів на Луганщині

Луганськ. 2 жовтня. УНІАН. В Луганської області на автодорозі біля одного з селищ затримано групу нелегальних мігрантів у складі чотирьох осіб.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як інформує УЗГ, нелегалів перевозив 24-річний місцевий житель без постійного місця роботи.

Іноземців передано прикордонникам.