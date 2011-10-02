Міліція затримала чотирьох нелегалів на Луганщині
19:30, 02 жовтня 2011Кримінал
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Іноземців передано прикордонникам
Луганськ. 2 жовтня. УНІАН. В Луганської області на автодорозі біля одного з селищ затримано групу нелегальних мігрантів у складі чотирьох осіб.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Як інформує УЗГ, нелегалів перевозив 24-річний місцевий житель без постійного місця роботи.
Іноземців передано прикордонникам.
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