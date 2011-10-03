Міліціонера затримано за вимагання 100 тис. грн. хабара
09:00, 03 жовтня 2011Кримінал
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Порушено карну справу
Миколаїв. 3 жовтня. УНІАН. У Миколаївській області при отриманні 100 тис. грн. хабара затримано 34-річного співробітника одного з райвідділів міліції. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Прокуратура Миколаївської області стосовно затриманого порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.
Водночас в УЗГ не уточнюють за що саме і у кого правоохоронець вимагав гроші.
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