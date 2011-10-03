Міліціонера затримано за вимагання 100 тис. грн. хабара

Миколаїв. 3 жовтня. УНІАН. У Миколаївській області при отриманні 100 тис. грн. хабара затримано 34-річного співробітника одного з райвідділів міліції. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Прокуратура Миколаївської області стосовно затриманого порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.

Водночас в УЗГ не уточнюють за що саме і у кого правоохоронець вимагав гроші.