Ужгород. 3 жовтня. УНІАН. 2 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,7. Такі коливання земної кори хоч і відчутні, але не є небезпечними. Руйнувань не зафіксовано.

За даними МНС, підземний поштовх був зареєстрований поблизу села Синевир Міжгірського району. У відомстві зазначили, що поштовх обійшовся "без негативних наслідків".

Зазначимо, що це вже другий землетрус на Закарпатті за останні два місяці. Підземні поштовхи силою 3-4 бали за шкалою Ріхтера було зафіксовано в районі міста Берегово 10 серпня.

Закарпаття належить до сейсмічно-небезпечних територій. На думку деяких експертів, тут можна очікувати землетрусів силою до 8 балів, однак загалом для області характерні неглибокі землетруси, гіпоцентр яких розташований на глибині кількох десятків кілометрів.

ТСН