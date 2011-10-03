Вбитим російським кілером міліціонерам дадуть Героїв України

Одеса. 3 жовтня. УНІАН. Двоє правоохоронців, які загинули під час перестрілки в Одеській області 30 вересня, представлені до звання Герой України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

2 жовтня в Одесі провести в останню путь загиблих правоохоронців Віктора Кожека та Олександра Розмаріца приїхав міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов та члени колегії МВС України.

«Простіть мене за те, що я не зміг уберегти життя ваших рідних», – звернувся із такими словами А.Могильов до родичів загиблих.

Як повідомляє УЗГ, похоронна процесія розпочалася із прощання, яка проходила в Одеському будинку офіцерів. Провести в останню путь одеських героїв прийшов весь одеський гарнізон міліції, журналісти та просто небайдужі одесити. Сотні вінків та квітів символічно, але «з гіркотою» знаменували доблесть та одвічну пам'ять про тих, хто своїми тілами «закрили» весь український народ від жорстокого та небезпечного свавілля кілерів, від рук яких загинула не одна людина. Одеса завжди пам’ятатиме буремний вересень 2011-го року і той подвиг, який вчинили два звичайних міліціонера.

Наказом Міністра внутрішніх справ України Віктора Кожеку та Олександра Розмаріцу посмертно нагороджено відзнаками МВС «Закон і порядок». Також Анатолій Могильов пообіцяв окрім необхідних виплат, родинам загиблих допомогти у вирішенні й інших матеріальних проблем. Зокрема, уже найближчими днями це питання буде підніматися на засіданні у Кабінеті Міністрів України.

«Ми ніколи не забудемо про подвиг, який вони здійснили, дуже шкода, що коштом власного життя, однак такі люди назавжди вписані в історію української міліції», – наголосив Анатолій Могильов під час прощання із загиблими.

Після цього міністр відвідав Одеську обласну лікарню, де у реанімаційних палатах лікуються четверо міліціонерів, які отримали травми під час затримання злочинців 30 вересня. За проявлену мужність Анатолій Могильов вручив пораненим відзнаки МВС «Хрест Слави».

«Це Хрест Вашого подвигу, Вашої Слави. Ви – герої нашого часу, герої, які не побоялися відстояти безпеку українського народу перед кримінальними свавільниками. Ви цей хрест вибороли у запеклому та жорстокому бою зі злочинцями», - зазначив Могильов.

Також Анатолій Могильов відвідав місце, де відбувалося затримання – це район «9-ї станції Фонтану». Там міністр зустрівся із бійцями спецпідрозділів «Беркут» та «Сокол», які брали участь у спецоперації по затриманню убивць. Керівник відомства розпитав про деталі проведення операції, а також поцікавився проблемами та нагальними потребами служб, поговорив з підлеглими та подякував за знешкодження небезпечних злочинців, від рук яких загинула не одна людина.

«Затримати кілерів для української правоохоронної системи було справою честі. Ми повинні були покарати злочинців, які позбавили життя та покалічили не одну людину. Я хочу запевнити усіх, що той, хто буде посягати на життя працівника міліції під час виконання ним своїх функціональних обов’язків - пощади не буде. Це потрібно запам’ятати раз і назавжди», – наголосив Анатолій Могильов.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в ніч на 30 вересня в перестрілці із злочинцями загинуло два правоохоронця, ще четверо було травмовано. Під час спецоперації в Одесі було знешкоджено двох злочинців.