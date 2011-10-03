Молодик зґвалтував та вибив неповноліттю
14:00, 03 жовтня 2011Кримінал
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Ведеться слідство
Запоріжжя. 3 жовтня. УНІАН. У місті Бердянську Запорізької області в результаті оперативно-розшукових заходів затримано 22-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що затриманий 27 вересня у лісосмузі на околиці міста Бердянська, після спільного розпиття спиртних напоїв, зґвалтував 14-річну жительку цього ж міста (з 2 жовтня розшукувалася як безвісти відсутня), після чого, з метою приховування злочину, задушив потерпілу.
Тіло знайдено. Ведеться слідство.
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