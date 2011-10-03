На Хмельниччині під час реконструкції бою вбито чоловіка

Хмельницький. 3 жовтня. УНІАН. Учора, 2 жовтня, в Кам’янці-Подільському під час військово-історичної реконструкції зразка маневрів піхотної атаки козацьких військ та московських стрільців й відтворення історичних подій XVII століття було смертельно травмовано 38-річного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що під час реконструкції бою, 36-річний киянин, пострілом з саморобного макету рушниці шомполом, який був залишений у каналі ствола, поранив у голову учасника згаданої реконструкції. Поранений від отриманих травм помер в лікарні.

Зазначимо, що захід проводився у межах Міжнародного військово-історичного фестивалю «Кам’янець – земля героїв».

Правопорушника затримано. Зброю вилучено. За цим фактом слідчим управлінням УМВС України в Хмельницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.