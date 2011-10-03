Посадовець міського управління юстиції попався на хабарі
14:30, 03 жовтня 2011Кримінал
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Вимагав за документи для виїзду
Донецьк. 3 жовтня. УНІАН. У Донецькій області на хабарі затримано посадовця Краматорського міського управління юстиції. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що чиновниця вимагала 5 тис. грн. хабара від жителя міста Краматорська за позачергове оформлення документів для виїзду за кордон.
Посадовця затримано під час отримання частини хабара у сумі 2,4 тис. гривень.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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