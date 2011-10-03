Київ. 3 жовтня. УНІАН. В Україні стартувала осіння призовна кампанія на строкову військову службу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, призовна кампанія “Осінь – 2011” проводиться відповідно до Указу Президента України від 4 листопада 2010 року № 1009/2010 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році”, постанови Кабінету міністрів від 3 серпня 2011 року № 818 “Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні-листопаді 2011 року”, а також наказу міністра оборони України Михайла Єжеля № 495 від 11 серпня “Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов на строкову військову службу в жовтні-листопаді 2011 року”.

Згідно з наказом, у жовтні-листопаді поточного року буде звільнено в запас з лав Збройних сил України військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби: солдатів і матросів, сержантів і старшин, призваних у жовтні-листопаді 2010 року, а також матросів і старшин кораблів, суден і берегових частин бойового забезпечення Військово-морських сил ЗСУ, призваних у квітні-травні 2010 року.

Водночас, у жовтні-листопаді 2011 року на строкову військову службу буде призвано громадян України чоловічої статі 1986-1993 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, загальною кількістю 26 тисяч 600 осіб.

У тому числі до лав ЗСУ буде призвано 20 тисяч осіб, до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ – 5 тисяч 500 осіб, ще 1 тисяча 100 осіб проходитимуть службу у Державній спеціальній службі транспорту.

Проведення призовної кампанії “Осінь – 2011” забезпечуватимуть 24 обласні, Київська міська та Кримська Республіканська призовні комісії.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 3 серпня 2011 року № 818, обсяг видатків для проведення призову громадян на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2011 року становить 1 мільйон 715 тисяч 700 гривень.