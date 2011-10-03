На Львівщині викрито два випадки псевдовикрадення авто

Львів. 3 жовтня. УНІАН. 1 жовтня у Червонограді Львівської області в міліцію звернулася місцева мешканка, яка розповіла, що кілька хвилин тому у її родича, громадянина Австрії, викрали автомобіль «Фальцваген Пасат».

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області, власник машини переконував, що в авто «заклинила» електроніка, тож він залишив її неподалік в’їзду до Червонограда та вирушив за підмогою. Коли ж повернувся – іномарки вже не було.

Виїхавши на місце злочину, оперативники з’ясували, що де начебто стояла авто, не було навіть сліду від коліс. Таке дивовижне зникнення іноземець пояснити не зміг та з часом став усе більше плутатися у своїй розповіді. Згодом зізнався - начебто «викрадена» іномарка навіть не пересікала український кордон. Чоловік залишив її вдома. А, приїхавши у гості до родичів, домовився з ними про псевдовикрадення.

Того ж дня схоже повідомлення зафіксували і львівські правоохоронці. Мешканець Чехії заявив про викрадення позашляховика «БМВ Х5». За словами чоловіка, він залишив іномарку біля автовокзалу. А коли повернувся, - вона зникла.

Втім, оперативники досить швидко з’ясували – насправді автомобіль ніхто не крав. Чоловік продав його, а тоді вирішив інсценувати злочин. У такий спосіб планував «заробити».

Повернувшись додому, сподівався отримати компенсацію за «викрадене» авто.

У міліції застерігають, що подібні оборудки можуть обернутися великими проблемами.