Затримано ще 5 осіб, причетних до розстрілу міліціонерів під Одесою

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Затримано ще п’ятьох учасників злочинного угруповання, члени якого вбили в перестрілці міліціонерів у Одеській області. Про це повідомив начальник Головного штабу МВС України Анатолій Лазарєв на брифінгу в Києві.

"На сьогоднішній день затримано ще п`ятьох учасників цього угруповання, у них вилучено арсенал зброї: три автомати Калашникова, 10 магазинів із патронами до них, бойові гранати, радіостанція", - сказав він.

За словами А.Лазарєва, також у злочинців вилучено понад 1 кг виробів із золота й понад 50 тис. дол.

"Наразі затримані відпрацьовуються на предмет причетності до скоєння інших злочинів" - сказав він.

Також А.Лазарєв підкреслив, що в ході операції зі знешкодження злочинців 1 жовтня в Одесі ніхто з мирних жителів і правоохоронців не постраждав, а інформація про нібито заручника, який міг бути вбитий, не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, в Одеській області в ніч на 30 вересня в перестрілці зі злочинцями загинули двоє правоохоронців, ще четверо поранені.

У ході спецоперації 1 жовтня в одному з приватних готелів Одеси двох злочинців було вбито, оскільки вони чинили жорсткий спротив правоохоронцям, стріляючи зі зброї. Серед загиблих - Аслан Дікаєв, який перебуває в розшуку за вбивство.