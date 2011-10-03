Начальника кримінальної міліції Одещини тимчасово усунуто з посади

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Заступника начальника Головного управління МВС в Одеській області Олексія Хлівного тимчасово усунуто від виконання обов`язків. Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного штабу МВС України Анатолій Лазарєв.

За його словами, «міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов підписав наказ про усунення від виконання службових обов’язків заступника начальника - начальника кримінальної міліції ГУ МВС в Одеській області полковника Олексія Хлівного».

Як сказав А.Лазарєв, «комісія під моїм керівництвом продовжує вивчати обставини інциденту (вбивство міліціонерів в Одеській області і операція по знешкодженню озброєних злочинців). Результати її роботи будуть повідомлені додатково».