МВС: В Одесі ніхто з громадян не постраждав

Київ. 3 жовтня. УНІАН. У проведені спецоперації в Одесі було знешкоджено двох озброєних зловмисників, під час спроби затримання яких днями в Одеській області загинуло двоє працівників міліції, а ще четверо було травмовано. Про це заявив під час брифінгу начальник Головного штабу МВС Анатолій Лазарев.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Очільник підрозділу МВС зазначив, що відомство вимушене провести брифінг через те, що в окремих засобах масової інформації з’явилася недостовірна, перекручена інформація відносно цієї події.

За словами генерал-майора міліції Лазарева, керівництво МВС провело кілька брифінгів з цього питання, де своєчасно оприлюднювалася достовірна інформація щодо ходу проведення операції. Наразі триває службова перевірка за фактом загибелі працівників міліції, що мав місце 30 вересня цього року на території Одеської області. Перевірку проводить комісія під керівництвом начальника Головного штабу МВС України.

«Я, як керівник цієї комісії, – зазначив Анатолій Лазарев, – хотів би ще раз підкреслити наступне. Перед проведенням спеціальної операції нами з території її проведення були евакуйовані мешканці прилеглих будинків. Це було зроблено для того, аби уникнути жертв серед випадкових перехожих або мешканців сусідніх із місцем проведення операції будинків».

Під час проведення скоординованої спеціальної операції двоє зі зловмисників вчинили жорсткий збройний опір, відкривши при цьому вогонь з автоматичної зброї. Через це правоохоронці були вимушені застосувати зброю на ураження.

Працівники міліції встановили особи зловмисників, ними виявилися Аслан Дикаєв та Хасан Хадісов, які розшукувалися за скоєння вбивства. Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження ще одного співучасника злочину, який залишив готель до початку операції.

«Анатолій Лазарев акцентував увагу присутніх на тому, що під час операції ніхто з населення та працівників міліції не постраждав. У цьому світлі неправдивою є інформація, що зловмисники захопили і утримували заручників, які начебто загинули», – інформує УЗГ.

«Я хотів би підкреслити, – сказав керівник Головного штабу МВС України, – що недостовірна інформація, яка подається під виглядом отриманої від так званих «джерел в органах внутрішніх справ», ускладнює роботу комісії МВС та невірно інформує громадськість про перебіг розслідування.