Вітчим зґвалтував 15-річну падчерку

Полтава. 5 жовтня. УНІАН. До міліції Кременчука надійшла заява про зґвалтування 15-річної дівчини вітчимом. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що скориставшись відсутністю дружини, чоловік вирішив задовольнити свою статеву пристрасть із «дочкою». Злякавшись, дівчинка слухняно виконувала всі вимоги вітчима. Наступного дня, коли мама прийшла з роботи, дочка побоялася їй розповідати про те, що сталося, та намагалася скоріше про все забути.

Протягом декількох наступних місяців вітчим дівчинку не чіпав, однак, впевнившись, що вона боїться й нічого не розповіла матері, знову скористався відсутністю дружини та вступив у статеві зносини із падчеркою.

Через перенесений стрес, дівчинка замкнулася в собі, почала прогулювати школу, постійно боялася «батька». Мамі нічого не розповідала, тому, що вважала себе винною у даній ситуації.

Після чергового домагання вітчима, дівчина розповіла про все знайомому, який і привів її до міліції.

Вітчим заарештований. По даному факту порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої). Зазначені дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 20 років.