У Донецьку новий начальник міліції

Донецьк. 5 жовтня. УНІАН. У Донецьку новий начальник міського управління міліції. Ним став полковник міліції Юрій Володимирович Сєднєв, який до цього обіймав пост першого заступника начальника міськуправління.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, представляв нового керівника особовому складу начальник обласної міліції Віктор Дубовик.

«У своєму напутливому слові Віктор Дубовик виразив упевненість, що професійний досвід Юрія Сєднєва та згуртована команда співробітників донецької міліції допоможуть добитися високих результатів в роботі підрозділу», – йдеться в повідомлені.

Юрій Сєднєв народився 17 квітня 1969 року в м. Донецьку. Має вищу юридичну освіту. В період з 1987 року по 1989 рік проходив службу в Збройних Силах.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав в 1996 році. Обіймав посади оперуповноваженого відділу карного розшуку, заступника начальника відділу карного розшуку, начальника міліції громадської безпеки, першого заступника начальника – начальника кримінальної міліції Куйбишевського райвідділу Донецького МУ.

З 2006 року - заступник начальника управління - начальник міліції громадської безпеки, з 2008 року – перший заступник начальника – начальник кримінальної міліції Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області.