На українсько-російському кордоні стріляли

Луганськ. 5 жовтня. УНІАН. Прикордонники Луганського загону при затриманні порушників були змушені застосувати зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, рухаючись вздовж кордону, прикордонники відділу «Краснодон» побачили автомобіль, який незаконно перетнув держкордон з боку Росії. Помітивши правоохоронців, водій спробував втекти в напрямку українського селища Микишівка. Аби не дати порушнику зникнути з поля зору, прикордонні наряди розділились на дві групи. Одна з них вирушила навздогін за автомобілем, а інша поспішила навперейми. Під час переслідування на дорогу виїхало інше авто, яке почало здійснювати небезпечні маневри, блокуючи рух прикордонників. Не зважаючи на це, вартовим кордону вдалося зупинити автівки порушників, застосовуючи при цьому попереджувальні постріли угору і навіть на ураження.

У затриманому автомобілі «УАЗ» правоохоронці виявили 750 кілограмів свіжомороженої риби виробництва Росії. Автомобіль з вантажем, попередньо оцінені на майже 26 тисяч гривень, правоохоронці вилучили та передали до митниці. Наразі особи водіїв-порушників встановлені. Незабаром вони будуть притягнуті до відповідальності.