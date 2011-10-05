Тернопіль. 5 жовтня. УНІАН. На Тернопільщині затримано групу рекетирів, які вимагали в підприємця 20 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, шестеро молодих мешканців Кременецького району підшукували підприємців, які нещодавно брали кредити і, знаючи, що у них є кошти, вимагали з ними «поділитися».

Одному з кременецьких підприємців молодики пригрозили фізичною розправою та знищенням майна, при цьому чоловіка двічі побили. Після цього чоловік заплатив майже 1 тис. євро, однак молоді люди поставили умову, що платити їм потрібно щомісяця і наступного разу наказали принести 5 тис. євро. Загалом ж вимагали 20 тис. євро, оскільки саме на таку суму підприємець взяв кредит.

Чоловік звернувся до правоохоронців і при передачі вимагачам частини обумовленої суми їх затримали працівники обласного управління боротьби з організованою злочинністю.

Один із затриманих, як з’ясувалося, уже був судимий за злочинну діяльність, в тому числі й за вимагання. У зловмисників вилучено автомобіль «Крайслер» та валюту.

За фактом вимагання порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють й інші факти рекетирської діяльності групи.