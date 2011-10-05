На Одещині декан вишу вимагав $400 хабара

Одеса. 5 жовтня. УНІАН. В Одеській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили декана одного з факультетів місцевого університету та старшого викладача цього ж навчального закладу, які вимагали хабар.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці встановили, що освітяни вимагали та отримали 400 доларів США хабара від студента вказаного університету за сприяння у зарахуванні його на другий курс факультету.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.