У Миргороді чоловік застрелив співмешканку і застрелився сам

Полтава. 5 жовтня. УНІАН. У місті Миргороді Полтавської області в будинку 37-річного безробітного, знайдено мертвими з вогнепальними дробовими пораненнями господаря та його 34-річну співмешканку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці встановили, що чоловік під час сварки на ґрунті неприязних відносин пострілами із зареєстрованої мисливської рушниці вбив співмешканку, після чого покінчив життя самогубством, вистріливши із зазначеної рушниці в груди.

Ведеться слідство.