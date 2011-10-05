На шкільному стадіоні вибухнула граната: є жертви

Запоріжжя. 5 жовтня. УНІАН. У Запоріжжі на шкільному стадіоні від вибуху гранати Ф-1 загинув молодий хлопець - уродженець Миколаївської області. Трагедія сталася увечері, 4 жовтня. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України в Запорізькій області.

"На даний момент встановлено, що чоловік 1984 року народження займався спортом на стадіоні середньої школи №71 (в Орджонікідзевському районі міста). Він бігав по стадіону із сумкою, в якій знаходилася граната, котра й вибухнула. Чоловік помер на місці", - повідомили в запорізькому главку міліції.

За попередніми даними експертів, боєприпас, що вибухнув, – граната Ф-1 наступальної дії. Її походження, а також обставини події наразі встановлюються працівниками слідчо-оперативної групи.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.