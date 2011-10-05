Президент футбольного клубу побив суддю та міліціонера

Закарпаття. 5 жовтня. УНІАН. Матч чемпіонату Закарпаття з футболу між командами "Нарцис" (Хуст) і "Боржава" (Іршава), який відбувся 2 жовтня у Хусті, закінчився бійкою.

Коли просвистів фінальний свисток, президент "Нарциса", 32-річний Роберт Борка, який є депутатом Хустської міської ради від Партії регіонів, вибіг на поле і в емоційній формі прийнявся висловлювати претензії до судді.

Від словесної перепалки справа перейшла до бійки. Від кулаків Борки дісталося головному арбітру матчу та заступнику начальника Хустського РУВС, який стежив за дотриманням громадського порядку під час гри.

Крім того, хуліган надав шалений опір декільком співробітникам міліції, які вибігли вибіг на поле, аби локалізувати конфлікт.

Як повідомили у центрі громадських зв'язків ГУ МВС України у Закарпатській області, міліція все ж затримала футбольного дебошира, помістивши його у ізолятор тимчасового тримання.

Проти президента ФК «Нарцис» порушено кримінальну справу, яку направлено начальнику слідчого відділу прокуратури області для організації провадження досудового слідства.

Тим часом потерпілі арбітр і заступник начальника міліції проходять судмедекспертизу на предмет тяжкості отриманих травм.