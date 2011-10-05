ГПУ зобов’язала пенітенціарну службу усунути порушення

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Генеральна прокуратура зобов’язала Державну пенітенціарну службу України усунути порушення у сфері медико-санітарного забезпечення засуджених.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

За повідомленням, органами прокуратури у порядку контролю перевірено додержання установами Державної кримінально-виконавчої служби України законодавства щодо медико-санітарного забезпечення, організації лікування засуджених і осіб, взятих під варту, запобігання поширенню інфекційних захворювань.

Перевірки засвідчили, що вжитих Державною пенітенціарною службою України та підпорядкованими їй органами та установами заходів виявилося недостатньо. Порушення закону щодо медико-санітарного забезпечення вказаних категорій осіб продовжуються, констатували в ГПУ.

За наслідками перевірок прокурори вжили додаткових заходів реагування щодо захисту конституційних прав заарештованих та засуджених. Зокрема, внесли 59 документів реагування, за результатами їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 65 службових осіб органів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Генеральна прокуратура внесла голові Державної пенітенціарної служби України подання щодо усунення порушень вимог закону. Крім того, прокурорам обласного рівня направлено листа про посилення прокурорського нагляду на даному напрямі діяльності.

