В Одесі затримано групу «банкоматних хакерів»

Одеса. 5 жовтня. УНІАН. Оперативниками відділу протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності Управління Державної служби боротьби з економічної злочинністю ГУМВС України в Одеській області під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали групу так званих «кардерів» (зловмисників, що спеціалізуються на підробці платіжних карток).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

До складу групи входили двоє 22-річних громадян однієї з країн СНД.

Затримані зізналися правоохоронцям, що прибули до «південної Пальміри» виключно для кримінальних «заробітків». Їх суть полягала у незаконному знятті грошових коштів з банківських рахунків громадян шляхом використання підроблених платіжних карток. Зловмисники несанкціоновано встановлювали саморобний пристрій для зчитування інформації на банкоматах, розташованих у місті Одеса та за розробленою схемою згодом знімали і самі кошти.

При затриманні у молодиків було вилучено саморобні пристрої для зчитування інформації з банківських платіжних карт.

За матеріалами дослідчої перевірки слідчим відділом Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення) Кримінального Кодексу України.

Санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Триває слідство.