А.Могильов: На реформування міліції щороку потрібно 3 млрд. грн.

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявляє, що для кардинального реформування правоохоронних органів за європейською моделлю у 2012 році та в наступні роки додатково необхідно виділяти близько 3 млрд. грн.

Про це міністр внутрішніх справ України А.Могильов заявив сьогодні під час парламентських слухань «Реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів».

За словами міністра, якщо кошти у вказаному обсязі будуть виділені, то «ми матимемо змогу здійснювати серйозну перебудову органів внутрішніх справ». Крім того, додав А.Могильов, матеріально-технічне забезпечення можна буде підняти на сучасний рівень.

«Ми матимемо змогу значно підвищити якісь кадрового складу за звести до мінімуму корупцію. Ми отримаємо сучасну правову охоронну структуру європейського стандарту за 3-5 років», - наголосив міністр.