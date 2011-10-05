Радник комісара з питань безпеки США відвідав Україну

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ України відбулася зустріч начальника головного штабу МВС України генерал-майора міліції Анатолія Лазарева разом із представниками Vigilant Resources International на чолі з Говардом Сафером.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.





Vigilant Resources International одна з провідних компаній Сполучених Штатів Америки, яка надає консультативні послуги державним і приватним організаціям у сфері безпеки та боротьбі зі злочинністю.

На початку зустрічі Анатолій Лазарєв привітав іноземних гостей в МВС України, а також ознайомив їх із концепцією розвитку українського правоохоронного відомства та зупинився на основних пріоритетах його діяльності.

Начальник головного штабу зробив акцент щодо необхідності більш швидшого адаптування українського законодавства до міжнародних норм, що має значно полегшити та спростити роботу правоохоронців різних країн у протидії злочинності.

«Також під час зустрічі обговорювалися питання про можливість двостороннього співробітництва, як з боку США, так і з боку України. На останок зустрічі колеги висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю та обмінялись пам’ятними сувенірами з символікою правоохоронних органів своїх країн», – повідомляє УЗГ.