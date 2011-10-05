Могильов: Міліція виявилася неготовою до спецоперацій в Одесі

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Українська міліція виявилася неготовою до проведення спецоперацій, подібних до штурму в Одесі. Про це заявляє Ьіністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

Про це А.Могильов заявив з трибуни парламенту на слуханнях щодо реформування системи МВС.

"Наші підрозділи виявилися не готові зовсім. Для штурму ми по крихтам збирали необхідне озброєння... основна причина всьому - відсутність протягом тривалого часу навчання, розформування спеціальних підрозділів", - сказав Могильов.

"Не треба мати багато фантазії, щоб з огляду на всі фактори (негативні), уявити образ міліціонера: він стане на списаному автомобілі, заправленому на власні гроші... після виконання своїх обов'язків він повертається в райвідділ, у якому от-от відключать за борги опалення й електроенергію", - сказав міністр.

Він додав, що "багато років проходить своєрідний експеримент над міліцією, щоб з'ясувати, де перебуває межа її терпіння".

Могильов підкреслив, що в 2005 році в результаті реформування спецідрозділ "Беркут" втратив можливість й кошти для проведення серйозних спецоперацій.

"На революційній хвилі зробили з "Беркута" ППС. Це одна із причин тієї трагедії, що трапилася в Одесі", - заявив він.

Як повідомлялося, в Одеській області в ніч на 30 вересня в перестрілці зі злочинцями загинули два правоохоронця, ще четверо були поранені. Під час спеціальної операції 1 жовтня в одному із приватних готелів Одеси двоє злочинців були ліквідовані, оскільки вчинили опір правоохоронцям, стріляючи з автоматичної зброї.

Серед загиблих – Аслан Дикаєв, який перебуває в розшуку за вбивство. Третій зловмисник зник і зараз перебуває в розшуку.