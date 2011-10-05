Могильов відзначає найнижчий рівень зарплат в МВС

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов відзначає найнижчий рівень заробітних плат в МВС в 2011 році серед усіх силових структур.

Про це він сказав на парламентських слуханнях на тему «Про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів».

"Серед силових структур у Міністерства внутрішніх справ найнижчий рівень заробітної плати в 2011 році", - сказав він.

За його словами, середній розмір заробітної плати на 1 співробітника становив 2 492 гривні.

У той же час, за його словами, зарплата в Міністерстві оборони становила близько 3 525 гривень, Службі безпеки Україні - 4 418 гривень.

При цьому він також підкреслив, що рівень заробітної плати став на 5% менше, ніж середній розмір зарплати в промисловості.

Могильов також зазначив, що рівень фінансового забезпечення співробітників МВС в Україні гірший, ніж у Білорусі, Росії та Грузії, де, за його словами, середній розмір грошового забезпечення становить 750 - 1 тис. доларів.