Швець: Реформування МВС треба починати негайно

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець заявляє, що треба негайно розпочати процес реформування у реальному часі. Про це він заявив після виступу міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова на парламентських слуханнях у Раді 5 жовтня стосовно реформування системи МВС.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Я переконаний, що реформа МВС не може відбуватися у вакуумі. Але ж разом із реформою всієї правоохоронної системи ми можемо змінити суть цього органу державного управління», - додав чиновник.

Окрім цього, депутат чотирьох скликань, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Бандурка додав: «Міліцію легко критикувати, в ній важко працювати. І впродовж більше, чим піввіку, я чую, що міліція «не така»… А вона і не може бути іншою – вона точно така, як народ! І пани міліціянти не спустилися, як янголи, з неба. Ми не можемо забезпечити європейський рівень матеріально-технічного забезпечення. Але змінити своє ставлення до міліціонера ми можемо. Система заслуговує поваги, бо міліція робить свою справу у будь-який час і за будь-яких обставин».

Своєю чергою, голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Валерій Бевз зауважив: «Як відомо, міліція – це дзеркало народу. Тому, друзі мої, давайте частіше дивитися у дзеркало. Як кажуть: «Кожен вважає себе героєм, коли бачить бій здалеку».