Батько штрикнув свою малолітню дитину ножем

Вінниця. 6 жовтня. УНІАН. В селі Тернівка Крижопільського району міліції затримали 27-річного місцевого чоловіка, який під час сварки з дружиною випадково поранив ножем свою 5-річну дочку.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Як йдеться в повідомленні, до міліції зателефонували з районної лікарні і повідомили, що в хірургічне відділення доставили малолітню дівчинку з колото-різаним пораненням стегна. Дитині була надана перша невідкладна допомога і сьогодні її стан стабільний.

В ході розслідування було з’ясовано, що ножове поранення дитині завдав рідний батько. Це сталося під час сварки між подружжям, яка виникла через те, що чоловік прийшов додому напідпитку. Обурившись на вислови своєї дружини, він схопив зі столу кухонний ніж і замахнувся на жінку. Дитина в цей час була в матері на руках і лезо ножа потрапило дівчинці в ногу.

За словами затриманого, він нікому не хотів завдати шкоди. Ніж схопив для того, щоб тільки налякати дружину. Чоловік, як з’ясувалося, раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Наразі підозрюваного затримали і він перебуває у райвідділі міліції.

За цим фактом проводиться розслідування і вирішується питання про порушення кримінальної справи.