Сім'ям загиблих міліціонерів видадуть по 10 тис. грн.

Одеса. 6 жовтня. УНІАН. Мерія Одеси виділила 60 тис. грн. для виплат сім`ям співробітників міліції, які загинули і були поранені в ході спецоперації в селі Кошари Комінтернівського району.

«Допомогу буде надано шести сім’ям - по 10 тис. грн. кожній з них», - повідомили УНІАН у Департаменті інформації і зв`язків з громадськістю Одеської міськради.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в ніч на 30 вересня при затриманні злочинців у перестрілці загинуло двоє міліціонерів, ще четверо були поранені. Зловмисники, що стріляли, зникли з місця події.

1 жовтня їх місцезнаходження було встановлено, і в Одесі почалася спецоперація із затримання групи злочинців, очолюваної росіянином Асланом Дикаєвим, в ході якої міліціонери ліквідували двох підозрюваних, а третьому вдалося зникнути.

Крім того, міліція затримала п`ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до угруповання А.Дикаєва.