На Донеччині виявлено 11 кг вибухівки, 7 гранат та 3 міни

Донецьк. 6 жовтня. УНІАН. У Краматорську Донецької області в результаті оперативно-розшукових заходів затримано злочинну групу у складі трьох місцевих жителів віком від 40 до 53 років, один з яких раніше судимий.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.



Вони на території вказаної області займалися збутом боєприпасів. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їх проживання вилучено 11,3 кг вибухівки, п’ять гранат РГД-33, дві гранати РГ-42, чотири артилерійські снаряди калібру 45 мм та три мінометні міни різного калібру (усе часів Великої Вітчизняної війни).

Вживаються заходи щодо знешкодження боєприпасів.