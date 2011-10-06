На Донеччині виявлено 11 кг вибухівки, 7 гранат та 3 міни
11:24, 06 жовтня 2011Кримінал
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Усе часів ВВВ
Донецьк. 6 жовтня. УНІАН. У Краматорську Донецької області в результаті оперативно-розшукових заходів затримано злочинну групу у складі трьох місцевих жителів віком від 40 до 53 років, один з яких раніше судимий.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Вони на території вказаної області займалися збутом боєприпасів. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їх проживання вилучено 11,3 кг вибухівки, п’ять гранат РГД-33, дві гранати РГ-42, чотири артилерійські снаряди калібру 45 мм та три мінометні міни різного калібру (усе часів Великої Вітчизняної війни).
Вживаються заходи щодо знешкодження боєприпасів.
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