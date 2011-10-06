Кілера, який вбив підприємця, ув’язнили на 12 років

Хмельницький. 6 жовтня. УНІАН. До 12 років позбавлення волі засуджено 40-річний житель міста Сімферополя, який у 2009 році здійснив умисне вбивство в Севастополі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Засуджений ніде не працював. Одного разу він зустрів свого приятеля, який на той час був засновником приватного підприємства. Бізнесмен запропонував приятелю «допомогти» йому усунути одного замовника - підприємця з Хмельницька. Як з'ясувалося, підприємець отримав від мешканця Хмельницького 80 тис. грн. в рахунок придбання верстата з виготовлення пластикової тари. Але, умови договору шахрай виконувати не збирався.

У той день зловмисники заманили жертву в Інкерман, де нібито повинно було відбутися навантаження і відправлення верстата. У безлюдному місці недалеко від траси Севастополь-Сімферополь новоявлений кілер розстріляв «об'єкт» з обріза рушниці. Після чого подільники з місця злочину зникли.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів зловмисників було затримано. Стосовно них було порушено кримінальну справу за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу Україні, яке після проведення досудового слідства було направлено до суду.

За рішенням суду 40-річний виконавець був засуджений до 12 років позбавлення волі.

Щодо замовника кримінальну справу було припинено у зв'язку зі смертю обвинуваченого (п. 8 ст. 6 Кримінально Процесуального кодексу України.)