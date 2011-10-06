Могильов: Найбільш цінним є життя наших співробітників

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Висновки службової перевірки щодо проведення спецоперації із затримання озброєних зловмисників в Одесі майже готові.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це сказав міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ на нараді керівників підрозділів спеціального призначення «Сокіл» та «Беркут» ГУМВС-УМВС України в областях, а також спецпідрозділу «Омега» Внутрішніх військ.

За словами міністра, за результатами перевірки будуть зроблені відповідні висновки, однак вже зараз видно, що багато чого потрібно змінювати. В першу чергу це стосується відомчої нормативної бази, що регламентує питання комплектування, матеріально-технічного забезпечення та підготовки фахівців для підрозділів спеціального призначення.

На думку міністра, потрібно відходити від практики використання можливостей спецпідрозділів не за прямим призначенням, перетворивши їх, так би мовити, на «елітну ППС». Основною функцією таких підрозділів має стати проведення у разі потреби спецоперацій зі знешкодження озброєних зловмисників.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що найближчим часом будуть вирішуватися не лише проблеми матеріального плану, що виникли та існують вже кілька років поспіль, але й питання якісної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення. З цією метою буде змінено саму систему цієї підготовки, основна увага буде приділена практичній роботі. Крім того, буде здійснюватися обмін досвідом з сусідніми країнами, зокрема – зі спеціалістами аналогічних підрозділів МВС Російської Федерації.

Міністр звернувся до присутніх керівників з проханням надати свої пропозиції щодо якісного та сучасного оснащення очолюваних ними практичних підрозділів. Ці пропозиції будуть належним чином вивчені та проаналізовані, а за результатами цієї роботи буде проводитися забезпечення підрозділів спецпризначення усім необхідним для виконання поставлених перед ними завдань, запевнив А.МОГИЛЬОВ.

«Я хочу, щоб кожен зрозумів, що найбільш цінним є життя наших співробітників. Дуже шкода, що ці проблеми доводиться піднімати на крові загиблих товаришів. Утім, необхідно, щоб вони були вирішені найближчим часом. Від цього напряму залежить забезпечення правопорядку в країні», – підкреслив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області вночі 30 вересня під час затримання злочинців у перестрілці загинули двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Проте зловмисникам вдалося втекти з місця події.

1 жовтня їх місцезнаходження було встановлене, і в Одесі почалася спецоперація із затримання, в ході якої міліціонери ліквідували 2 підозрюваних, третьому вдалося втекти.