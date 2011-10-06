Міліція затримала групу вимагачів

Черкаси. 6 жовтня. УНІАН. До працівників Черкаського УБОЗу звернувся місцевий житель та повідомив, що невідомі чоловіки безпідставно вимагають у нього гроші, погрожуючи фізичною розправою.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, правоохоронці розробили план по затриманню вимагачів. В обумовлений час потерпілий призначив зловмисникам місце зустрічі, пообіцявши віддати частину грошей (а вимагали зловмисники 1 тис. доларів США). Коли кошти опинилися в руках вимагачів, останні були затримані «Соколом». Під час проведення обшуку працівники міліції вилучили у чоловіків гроші, які вони вимагали від потерпілого та речовину, яка за своїм зовнішнім виглядом нагадувала наркотичний засіб. Речовина була вилучена та направлена на експертизу.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС України в Черкаській області Ігор Корнєєв, четверо затриманих раніше мали судимість за різними статтями Кримінального кодексу.

Підшукували жертв самі, обираючи людей, які мали певний статок, але не могли дати відсіч зловмисникам. Постраждалих вивозили за місто, де за допомогою погроз та фізичної сили вимагали кошти. Боячись фізичної розправи, потерпілі йшли на усі вимоги здирників, віддаючи зловмисникам усе, що ті побажають: гроші, коштовності, цінні речі та транспортні засоби.

Наразі зловмисники затримані, стосовно них порушено кримінальну справу за ч.2 ст.189 «Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі працівники міліції працюють над встановленням інших фактів правопорушень затриманими, адже у правоохоронців є інформація про те, що ця четвірка причетна до скоєння ряду злочинів як на території Черкаської області так і території усієї України.