Азаров доручив компенсувати збитки від спецоперації в Одесі

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив компенсувати громадянам збитки, заподіяні під час проведення міліцією спецоперації зі знешкодження особливо небезпечних злочинців в Одеській області та місті Одесі 29 вересня - 1 жовтня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Глава уряду доручив Міністерству внутрішніх справ та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підготувати та подати на розгляд уряду проект рішення про виділення коштів для компенсації збитків», - йдеться у повідомленні.

М.АЗАРОВ наголосив, що МВС повинно ретельно та відповідально зафіксувати всю матеріальну шкоду, яка була заподіяна громадянам під час проведення спецоперації. Всі збитки мають бути обов‘язково відшкодовані людям, наголосив глава уряду.

Міністерству фінансів доручено забезпечити фінансування зазначених витрат з резервного фонду.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області вночі 30 вересня під час затримання злочинців у перестрілці загинули двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Проте зловмисникам вдалося втекти з місця події.

1 жовтня їх місцезнаходження було встановлене, і в Одесі почалася спецоперація із затримання, в ході якої міліціонери ліквідували 2 підозрюваних, третьому вдалося втекти.

Водночас у ході спецоперації було пошкоджено майно громадян.

Зокрема, кулями пробиті автомобілі, що були припарковані поряд з готелем, де проходив штурм. При цьому сам готель, в якому були злочинці і який силовики обстріляли з гранатометів, ремонту, скоріш за все, не підлягає.