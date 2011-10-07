Школяр у масці Діда Мороза скоїв розбій

Донецьк. 7 жовтня. УНІАН. Правоохоронці Горлівки затримали 15-річного хлопчика, який у масці Діда Мороза вкрав в 12-річної дитини мобільний телефон. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

До міліції звернулися батьки школяра із заявою про розбійний напад на їх сіна. Вони дали опис кривдника, при цьому виділивши особливу прикмету - на момент вчинення злочину зловмисник знаходився ... у масці Діда Мороза.

Як розповів заступник начальника сектору карного розшуку Калінінського РВ Горлівського МУ Сергій Кияшко, за скоєння злочину правоохоронці затримали 15-річного хлопця.

«Придумавши привід, старшокласник залишив товариша на ганку, а сам почав переслідувати дитину, - розповідає Сергій Кияшко. - Обравши момент і місце, підліток одягнув на обличчя новорічну маску, яку заради розваги приніс у школу, схопив жертву і пригрозивши складаним ножем, зажадав мобільний телефон. Дитина виконала все, як їй казали, а потім, не розгубившись, побігла додому і розповіла все батькам. Ті відразу звернулися до міліції. А в цей час нальотчик повернувся до приятеля і похвалився мобільним телефоном, який він нібито «випадково» знайшов. «Шукати» його господаря підліток не збирався і придумав простий вихід із ситуації – продати. Наступного дня хлопці на центральному ринку продали телефон за 60 гривень.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Його товариш проходить у справі як свідок.

Слідство триває.