В Сумах чиновник намагався з'їсти тисячу гривень хабара

Київ. 7 жовтня. УНІАН. У Сумах співробітники СБУ затримали за хабарництво працівника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області

Як повідомили в прес-групі УСБУ в Сумській області, чиновник вимагав 8 тис. грн. від мешканця Сум за сприяння в отриманні висновку щодо відповідності проекту землеустрою екологічним нормам.

Зловмисник отримав частину хабара в своєму робочому кабінеті, а решта зажадав передати в людному місці поблизу супермаркету. Під час затримання він чинив опір співробітникам СБУ і намагався приховати від правоохоронців другу частину хабара. 1 тис. грн. зловмисник ретельно згорнув і сховав у роті.

Відносно затриманого прокуратурою Зарічного району Сум порушено кримінальну справу за отримання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище. Покарання, передбачене законодавством за вчинення такого злочину - позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.

ТСН